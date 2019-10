HAMI ŞOKDA - Məşhur restoran müştərilərinə eşşək əti yedizdirirmiş

Türkiyənin Meşəçilik və Əkinçilik Nazirliyi (Tarım ve Orman Bakanlığı) ölkənin ən böyük şəhərlərinin restoranlarında reydlər keçirib.

Publika.az xəbər verir ki, bir çox restoran və kafelərdə həyata keçirilən araşdırmalar zamanı maraqlı faktlar üzə çıxıb. Nazirliyin yaydığı yekun reyddə qeyd edilir ki, bəzi obyektlər saxta məhsullardan istifadə edir, hətta müxtəlif restoranlar at və eşşək ətini müştərilərə mal əti adı ilə satır.

Məlumatda qeyd edilir ki, İstanbulun məşhur "Sultanahmet köftecisi" restoranı müştərilərini aldadaraq onlara eşşək əti yedizdirir.

Muxtar

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.