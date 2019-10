“Fənərbağça”nın zədəliləri sıraya döndü

"Fənərbağça" Türkiyə Super Liqasının 8-ci turu çərçivəsində qarşılaşacağı "Dənizlispor"la oyuna hazırlığı davam etdirir.

Milli.Az sport24.az-a istinadən xəbər verir, İstanbul klubunun zədəliləri də artıq sıraya dönüblər.

Belə ki, son dövrlər zədədən əziyyət çəkən Hasan Ali Kaldırım, Viktor Mozes və Qarri Rodriqes artıq komanda ilə məşqlərə başlayıb. Bu barədə klubun mətbuat xidməti məlumat yayıb. Yalnız ölkələrinin milli komandalarına dəvət alan 8 futbolçu "Fənərbağça"nın məşqlərində iştirak etmir.

"Fənərbağça" "Dənizlispor"la oktyabrın 20-də səfərdə qarşılaşacaq.

Milli.Az

