ABŞ-da uşaq təcavüzünə görə cəzalandırılan Li Cenkis internetdə özünü 14 yaşında bir qız uşağı olaraq tanıdan polis tərəfindən tutulub.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, pulu olmadığı üçün təxminən 565 kilometr piyada gedən və yolda qıza "Tanrının hüzuruna çıxmadan öncə səninlə 500 uşaq dünyaya gətirmək istəyirəm" deyə mesajlar atan təcavüzkara 10 il cəza veriləcəyi bildirilib.

Qeyd edilib ki, həmin şəxs bundan öncə təcavüz xarakterli hərəkətlərinə görə 4 il həbs olunub.

