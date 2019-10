Göygöl rayon Polis Şöbəsində yeni təyinat olub.

Milli.Az qafqazinfo-ya istinadən xəbər verir ki, Daxili İşlər naziri, general-polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə Eldəniz Həsənov Göygöl Rayon Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi (DYP) bölməsinə rəis təyin edilib.

E.Həsənov bundan əvvəl Qazax Rayon Polis Şöbəsinin DYP Bölməsinin rəisi vəzifəsində çalışıb.

Xatırladaq ki, V.Eyvazov sözügedən bölmənin rəisi Mais Məmmədovu oktyabrın 10-da vəzifəsindən azad etmişdi.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.