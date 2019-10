Xalq artistinin oğlu Hollivudda filmə çəkilmək istəyir

Milli.Az bildirir ki, bu sözləri Xalq artisti Eyyub Yaqubovoğun oğlu Zakir Yaqubov modern.az-a müsahibəsində deyib.

O söyləyib ki, Hollivudda aktyor olmaq niyətindədir:

"27 yaşımdayam. Gələcək üçün ən böyük arzularım öz biznesimi qurmaq və Hollivudda aktyor kimi çalışmaqdır. Rejissor Martin Skorsezeni görmək də ən böyük arzularımdan biridir. Çox istərdim ki, Hollivud filmlərinin ən azı birində çəkilmək mənə qismət olsun və gözlərimlə oradakı çəkiliş prosesini görə bilim. Bu arzularımın ən pik nöqtəsidir".

Milli.Az

