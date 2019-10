Mərkəz: Cərrahi əməliyyatların sayı artıb

2018-ci ildə kişilərlə müqayisədə qadınlar arasında cərrahi müdaxilələrin sayı 2,1 dəfə çox qeydə alınıb.

''Report'' xəbər verir ki, bu barədə İctimai Səhiyyə və İslahatlar Mərkəzinin (İSİM) hesabatda qeyd edilib.

Hesabata əsasən, cərrahi əməliyyatlarda həzm sistemin xəstəlikləri üzrə cərrahi əməliyyatlar 29,3 faiz, göz xəstəlikləri üzrə cərrahi əməliyyatlar 13,4 faiz, sidik-cinsiyyət sisteminin xəstəlikləri üzrə cərrahi əməliyyatlar 13,1 faiz və yeni törəmələri sinifləri üzrə üzrə cərrahi əməliyyatlar 11,1 faiz olub.

Cərrahi əməliyyatların 38 faizi mərkəzi rayon xəstəxanalarında, 24 faizi Bakı şəhəri xəstəxanalarında, 19 faizi bazaya daxil olan özəl klinikalarda, 16 isə faizi doğum evlərində qeydə alınıb.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.