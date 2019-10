“Kapital Bank”ın xalis mənfəəti 40% artıb

“Kapital Bank” ASC bu ilin yanvar-sentyabr aylarını 99,654 milyon manat xalis mənfəətlə başa vurub.

“Report” Bankın maliyyə hesabatına istinadən xəbər verir ki, bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 40,2% çoxdur.

9 ay ərzində “Kapital Bank”ın gəlirləri 407,203 milyon manat (illik müqayisədə 18,1% çox), xərcləri 198,721 milyon manat (11,4% çox), xüsusi ehtiyatlara ayırmaları 82,747 milyon manat (8,3% çox), mənfəət vergisi ödəmələri isə 26,08 milyon manat (38,3% çox) təşkil edib.

Bu il oktyabrın 1-nə “Kapital Bank”ın aktivləri 4 007,548 milyon manat olub ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 15,9% çoxdur. Bunun 1 447,072 milyon manatı müştərilərə verilmiş xalis kreditlərdir. Son 1 ildə Bankın kredit portfeli 23,2% böyüyüb.

Hesabat dövründə “Kapital Bank”ın öhdəlikləri 15,4% artaraq 3 615,485 milyon manata, o cümlədən depozit portfeli 19,4% artaraq 3 193,557 milyon manata, balans kapitalı isə 21,2% artaraq 392,063 milyon manata, o cümlədən nizamnamə kapitalı 9,7% artaraq 225,85 milyon manata çatıb.

Xatırladaq ki, “Kapital Bank” 2004-cü ildə Birləşmiş Universal Səhmdar Bankının ("BUS Bank") bazasında yaradılıb. Bankın səhmlərinin 99,88%-i daxil olduğu "PAŞA Holdinq" MMC-yə, 0,12%-i isə 188 fiziki şəxsə məxsusdur.



