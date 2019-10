PYD/YPG terrorçularının Münbiçə raket və top mərmiləri ilə hücumu nəticəsində Türkiyə ordusunun 1 əsgəri şəhid olub, 5 əsgər yaralanıb.



Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.



Məlumata görə, terrorçuların hücumu bu gün baş verib. Türkiyə ordusu cavab atəşi ilə 15 terrorçunu məhv edib.



Asif





