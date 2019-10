Amreyev: Son dövrlərdə türkdilli ölkələr böyük nailiyyətlərə imza atıblar

Bakı. Trend:

Son dövrlərdə türkdilli ölkələr böyük nailiyyətlərə imza atıblar. Ötən ay Budapeştdə Avropa ofisimizin açılışını etdik. Lakin bu da Türk Şurasının qazandığı uğurların hamısı deyil.

Trend-in məlumatına görə, bunu Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının Baş katibi Bağdad Amreyev oktyabrın 15-də Şuranın Bakıda keçirilən VII Zirvə Görüşünün yekunlarına dair mətbuat konfransında deyib.

B.Amreyev qeyd edib ki, bugünkü tədbir türkdilli xalqlar arasında münasibətlərin dərinləşməsi istiqamətində böyük addımdır. Onun sözlərinə görə, gələcəkdə də qardaş xalqlar arasında qarşılıqlı əlaqələrin davam etdirilməsi önəmlidir.

Qeyd edək ki, bu gün Bakıda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının (Türk Şurası) VII Zirvə Görüşü keçirilib. Zirvə Görüşü türkdilli ölkələrin liderlərinin iştirakı ilə baş tutub.

İlk dəfə olaraq Özbəkistan da Türk Şurasının tamhüquqlu üzvü kimi iclasda iştirak edib. Bundan başqa, Macarıstanın Baş Naziri Viktor Orban da Zirvə Görüşündə iştirak edib.

Ötən gün isə Bakıda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurası (Türk Şurası) ölkələrinin xarici işlər nazirlərinin iclası keçirilib.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.