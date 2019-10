Hazırda paytaxtın 20 Yanvar dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

Bu barədə “Report”a Bakı Nəqliyyat Agentliyinin (BNA) mətbuat xidmətindən məlumat verilib.

Məlumatda deyilir ki, sıxlığa səbəb Ziya Bünyadov prospektində baş verən yol-nəqliyyat hadisəsidir.





