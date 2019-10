Əsəd Münbiçi ələ keçirdi, ABŞ oranı Rusiyaya verir - Türkiyəyə qarşı Tramp və Putinin SENSASİON ANLAŞMASI

Suriyada Bəşər Əsəd ordusu Münbiçi ələ keçirib.



Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb.



ABŞ-ın “Nyusvik” nəşri isə Vaşinqton və Moskvanın məxfi anlaşma əldə etdiyini, bu anlaşmaya görə Münbiçin Əsədə verildiyini iddia edib.



Nəşr yazır ki, ABŞ-ın qoşunlarını çıxardığı ərazilərdə Rusiya ordusu möhkəmlənməyə çalışır. Nə qədər təəccüblü olsa da iddiada qeyd olunur ki, “ABŞ qoşunlarını çıxardığı ərazilərdə Rusiya ordusunun möhkəmlənməsi üçün Moskvaya kömək edir”.



Asif







