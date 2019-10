Bakıda daha bir yol qəzası baş verib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Ziya Bünyadov prospektində qeydə alınıb. Qəza nəticəsində hazırda 20 yanvar dairəsi istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

