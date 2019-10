Türkiyə ordusunun Suriyanın şimalında hərbi əməliyyatlara başlamasından sonra terrorçular Türkiyə ərazisini top atəşinə tutub.

Milli.Az APA-ya istinadən xəbər verir ki, PKK/YPG terrorçuları Suriyanın Haseke vilayətindən Mardin vilayətinin Qızıltəpə rayonuna top mərmiləri atıblar.

Nəticədə 2 nəfər Türkiyə vətəndaşı şəhid olub, 12 nəfər isə yaralanıb.

Milli.Az

