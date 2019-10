Türkiyəli aktyor Kənan İmirzalıoğlu ilk dəfə evliliyi barədə danışıb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, o, aparıcısı olduğu "Kim milyoner olmak ister" verilişində iştirakçı ilə söhbət əsnasında "Evlilik başqadır, insanın tayını tapmağı çox əladır. Həyat yoldaşını tapmaq çox qiymətlidir" deyə, söyləyib.

Qeyd edək ki, sənətçi həmkarı Sinem Koballa 3,5 ildir evlidir.

Milli.Az

