Müğənni Əbdül Xalid Bakıdan Tovuza köçüb.

Milli.Az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi orada yaşamağı planlaşdırır

O, uzun müddətdir münasibətdə olduğu sevgilisindən də ayrılıb. Bundan başqa, ifaçı bir müddət öncə prodüseri ilə iş münasibətinə son qoyub.

Əbdül Xalidin yaxın aylarda yenidən ailə quracağı iddia edilir.

Milli.Az

