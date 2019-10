Açıq-saçıq geyimləri ilə gündəm olan gənc müğənni Mina Hüseynin az qala hər paylaşımı bir olay olmağa başlayıb.

Milli.Az xəbər verir ki, bir müddət əvvəl maqazin medianın diqqətində iri sinəsi ilə gündəm olub qalmağı bacaran Mina yeni klip çəkilişinə başlayıb.

Gənc ifaçı payaxtda havaların küləkli keçdiyi bir vaxtda dəniz sahilinə üz tutub. Külək Minanın dərin yarıqlı ətəyini qaldırıb. İfaçı da həmin kadrları hesabından paylaşıb.

Turqut

Milli.Az

