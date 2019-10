Vətəndaşlara qarşı dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Mətbuat xidmətindən Metbuat.az -a verilən məlumata görə, Quba RPŞ əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində 23 vətəndaşa qarşı dələduzluq etməkdə şübhəli bilinən şəhər sakini N.Sultanov saxlanılıb.

