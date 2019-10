Bu adada cəmi 9 insan yaşayır - FOTOLAR

Finlandiyanın şimalındakı Laponiya bölgəsində içində odunçuların yaşadığı Kotisaari adası dünyanın ən gözəl adalarından biridir.

Metbuat.az xarici mediayaistinadla bildirir ki, burada yaşayan 9 şanslı insan "odunçuluq" yolu ilə pul qazanır. Kotisaari adası gündəlik turlarla ziyarət edilir. Adaya yalnız təbii Kemi çayı boyunca qayıqla getmək mümkündür.

Hətta adaya gələn turistlər üçün gözəl bir gün keçirsinlər deyə odunçu evlərindən biri restorana dönüştürülüb.

