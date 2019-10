Oktyabrın 5-də Bakıda Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının VII Zirvəsi keçirilib.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, VII Zirvə Görüşü zamanı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev "Türk dünyasının Ali Ordeni"ni Qazaxıstan Respublikasının birinci Prezidenti, Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq Şurasının fəxri sədri Nursultan Nazarbayevə təqdim edib.

Milli.Az

