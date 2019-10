Bakı. Trend:

Moskvanın şərqində uşaq bağçasından 110 nəfər təxliyə olunub.

Trend-in məlumatına görə, bağça ərazisindən qumbaraya bənzər əşya aşkar edilib.

Təxliyə olunanlardan 84-ü uşaq olub. Təxliyədən sonra aparılan araşdırmalar zamanı əşyanın qumbara olmadığı müəyyən edilib.

Bir müddətdən sonra təxliyə olunanlar geri qaytarılıb.

