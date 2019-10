ABŞ-ın Nyu-York şəhərində yaşayan azərbaycanlı aparıcı Günel Hümbətova yeni fotosu ilə diqqətləri üzərinə çəkib.



Metbuat.az xəbər verir ki, Günel, hamam otağında çəkilmiş fotosunu sosial şəbəkədə paylaşıb. Foto izləyiciləri tərəfindən maraqla qarşılanıb.

Qeyd edək ki, aparıcı Nyu-Yorkda ailə həyatı qurub. Onun bir qız övladı var.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

