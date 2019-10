Məhəbbət Vəliyeva: "Məktəblərin Pedaqoji Şura iclaslarının keçirilməsi formal xarakter daşıyır"

Əslində, məktəblərin Pedaqoji Şuralarında məktəbləri narahat edən çox ciddi məsələlər müzakirə olunmalıdır. Amma bir çox hallarda Pedaqoji Şura iclaslarının keçirilməsi formal xarakter daşıyır.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bunu Təhsil nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva "Bakı təhsili: uğurlar və hədəflər" mövzusunda keçirilən konfransda çıxışı zamanı deyib.

Nazir müavini bildirib ki, zərurət yarandıqda iclaslarda narahatedici məsələlər müzakirəyə çıxarılmalıdır:

"Heç kim şura iclaslarının ildə 5 dəfə keçirilməsinə ehtiyacın olduğunu demir. Ancaq qərar qəbul etmək, fikir bildirmək, fikir mübadiləsi aparmaq üçün bir sıra məsələlər Pedaqoji Şuraların müzakirəsinə çıxarılmalıdır. Yaxşı olardı ki, bu il keçirilən şura iclaslarına Təhsil Nazirliyinin nümayəndələri də dəvət edilsin. Şəxsən mən böyük məmnuniyyətlə bu iclaslarda iştirak edə bilərəm. Çünki belə iclaslarda ortaya qoyulan təcrübələr bütün ölkə üçün faydalı ola bilər".

