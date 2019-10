"Yuventus"dan Eriksen üçün təklif - Rabyo + pul

"Yuventus" "Tottenhem"in futbolçusu Kristian Erikseni transfer etmək niyyətindədir.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "qoca sinyora" 27 yaşlı yarımmüdafiəçini heyətinə qatmaq üçün qış transfer pəncərəsi dövründə "Tottenhem"lə danışıqlara başlayacaq. Bu barədə İtaliya mətbuatı məlumat yayıb.

"Yuventus"un Eriksen üçün "Tottenhem"ə müəyyən məbləğdə pul və Adrian Rabyonu təklif edəcəyi bildirilir.

Qeyd edək ki, Danimarka millisinin də formasını geyinən Eriksenlə "Real" da yaxından maraqlanır.

Milli.Az

