Böyük İpək Yolunun tarixini araşdırmaq üçün elmi mərkəz yaradılacaq

Bakı. İlhamə İsabalayeva - Trend:

Böyük İpək Yolunun tarixini, mədəniyyətini araşdırmaq üçün Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının (AMEA) nəzdində elmi mərkəzin yaradılması nəzərdə tutulur.

Trend-in məlumatına görə, bunu AMEA prezidenti, akademik Akif Əlizadə Çin İctimai Elmlər Akademiyasının Dünya Tarixi İnstitutunun direktoru, professor Van Çaoquanqın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşündə deyib.

A.Əlizadə tarixi Çin mənbələrində qədim türk xalqlarına dair mühüm materialların hər iki ölkənin alimləri tərəfindən araşdırılaraq beynəlxalq arenada daha geniş təbliğinə ehtiyac olduğunu vurğulayıb.

AMEA ilə Çin İctimai Elmlər Akademiyası arasında 2016-cı ildə əməkdaşlıq müqaviləsinin imzalandığını xatırladan akademik sözügedən sənəddən irəli gələrək birgə tədqiqatları genişləndirməyin vacibliyini diqqətə çatdırıb.

Son illərdə ölkəmizin tarixi İpək Yolunun bərpasında aktiv iştirak etdiyini deyən AMEA prezidenti tezliklə alimlərimizin bu məsələyə öz əməli töhfəsini verəcəyini bildirib.

Trend-in ən mühüm və maraqlı xəbərlərini "Telegram"da izləyin

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.