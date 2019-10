Bakı Nəqliyyat Agentliyi (BNA) bu gün paytaxtın Binəqədi rayonunun İbrahimpaşa Dadaşov küçəsində, "Baku Bus" MMC-nin 6 saylı avtobusunun iştirakı ilə baş verən qəzaya münasibət bildirib.

Bununla bağlı "Report"a qurumun mətbuat katibi Mais Ağayev açıqlama verib.

Onun sözlərinə görə, avtobus hərəkətdə olarkən minik avtomobili arxadan ona sürtülüb. Hadisə nəticəsində nə avtobusda, nə də maşında olan şəxslərə ziyan dəyməyib. Avtobusa dəymiş ziyanın məbləği ilə bağlı isə araşdırma aparılır.



