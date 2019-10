Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarında yaradılan qondarma rejimin “rəhbəri” Bako Saakyanın bu gün İrəvanda görüşü keçirilib.



Publika.az xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan mediası məlumat yayıb.



Paşinyan bunu “son dövrlərin ən yaxşı görüşlərindən biri” adlandırıb.

Görüş haqqında əlavə məlumat verilmir.



Asif





