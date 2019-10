Bu ilin 9 ayı ərzində Ermənistan silahlı qüvvələrinin 39 hərbiçisi ölüb.

Metbuat.az “Armenpress”ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan Baş Prokurorluğu məlumat yayıb.



Məlumata görə, 16 hərbçi xidmət zamanı, 23 hərbi qulluqçu isə qeyri-müəyyən şəraitdə ölüb.



Ötən ilin eyni dövrü ərzində 50 hərbçi ölümü qeydə alınıb.

