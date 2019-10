"Pİ GROUP" şirkətinin təşkilatçılığı ilə 27 oktyabr "Holiday İnn Hotel Baku "da möhtəşəm mükafatlandırma, sərgi, şou və moda gecəsi baş tutacaq.

Layihənin rəhbəri - Qasımov İsmayıl, İdeya müəllifi - Məmmədova Pərvanə, Musiqi direktoru - DJ Zaur.

Qeyd edək ki, dəvətnamələri əldə etmək üçün a aşağıdakı nömrələrlə əlaqə saxlaya bilərsiniz: +994504507097, +994559792597.

İnformasiya dəstəyi - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.