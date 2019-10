Bakıda prokurorluq işçilərinin hüquqi bilikləri artırılması ilə bağlı tədbir keçirilib

Bakı. Trend:

14-15 oktyabr tarixlərində Bakıda Tərəfdaşlıq və Əməkdaşlıq Sazişi və Avropa Qonşuluq Siyasəti çərçivəsində qəbul edilmiş Azərbaycan-Avropa İttifaqı Fəaliyyət Planına uyğun olaraq Aİ-nin texniki yardım və informasiya mübadiləsi aləti olan TAİEX proqramından istifadə təcrübəsinin prokurorluq əməkdaşlarına öyrədilməsi ilə bağlı tədbir keçirilib.

Baş Prokurorluqdan Trend-ə verilən məlumata görə, tədbirin məqsədi Baş Prokurorluğun müvafiq idarələrinin, eləcə də Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsi, Hərbi Prokurorluq, Bakı şəhər və Naxçıvan Muxtar Respublikası prokurorluqlarının əməkdaşlarının hüquqi statistika sahəsindəki biliklərinin artırılması və Avropa təcrübəsinin öyrənilməsi olub.

Baş prokuror yanında Korrupsiyaya qarşı Mübarizə Baş İdarəsində keçirilən tədbirdə Avropa Statistika Bürosunun (Avrostat) hüquqi-statistika üzrə ekspertləri xanım Adriana Tetevenska və xanım Maria Giuseppina Muratore, Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Əməliyyat-Statistik İnformasiya İdarəsinin və Dövlət Statistika Komitəsinin nümayəndələri iştirak edib.

