Bakı Caz Festivalının mətbuat konfransı keçirildi - FOTO

Oktyabrın 14-də Landmarkda Bakı Caz Festivalının mətbuat konfransı keçirildi.

Milli.Az xəbər verir ki, mətbuat konfransında festivalın direktoru Leyla Əfəndiyeva, " I'm Jazzman " gənc rəssamların beynəlxalq müsabiqəsinin kuratoru Elnarə Həsənli, pianoçu Elbey Məmmədzadə, "İçərişəhər" Tarixi-Memarlıq Qoruğu İdarəsinin nümayəndələri və festivalın texniki tərəfi təmin edən "A + A" şirkətlər qrupu nümayəndələri iştirak etdilər.

Oktyabrın 18-də ənənəvi payız Baku Jazz Festival başlayacaq. Mətbuat konfransı, Qız Qalasında açıq konsert, festivalın başlanğıcı, beynəlxalq festival olan gənc ifaçıların "I'm Jazzman" müsabiqəsi, caz festivalı çərçivəsində bir film proqramı mövzularına toxundu. Bu il yerli ifaçılardan daha çox xarici iştirakçıların iştirak etdiyi "I'm Jazzman" adlı beynəlxalq ifaçıların müsabiqəsi xüsusi maraq doğurdu. Mətbuat konfransında açılış konsertində çıxış edəcək musiqiçilər musiqi proqramının xüsusiyyətləri barədə danışdılar. Festivalın təşkilatçıları bu konsertin tamaşaçıları üçün sürpriz elan etdilər - Qız Qalasındakı quraşdırma proyeksiyası, bu festival iştirakçıları və tamaşaçıları heyrətləndirəcəkdir.

