Türkiyə "Barış Pınarı" hərəkatı çərçivəsində gedən döyüşlərdə daha bir şəhid verib.

Metbuat.az türk mediasına istinadən xəbər verir ki, terrorçuların hücumu nəticəsində yaralanan 8 nəfərdən biri həyatını itirib. Bununla da Türkiyədə şəhid sayı 2-yə yüksəlib.

Qeyd edək ki, bu gün Suriyada həyata keçirilən hərəkatın 7-ci günüdür.

