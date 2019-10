Antalyada Kəmər-Qumluca avtomobil yolunda turistləri daşıyan avtobus qəzaya düşüb.

Milli.Az "qafqazinfo"ya istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində 34 sərnişindən 4-ü xəsarət alıb. Onlardan ikisi Rusiya vətəndaşıdır.

Qəza sürücünün idarəetməni itirməsi nəticəsində baş verib.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.