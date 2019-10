Səidə Sultan qəzəbləndi: “Üç badam bir qoz..."

"Son vaxtlar mən də bir tamaşaçı kimi şou-biznesi kənardan izliyirəm. Ən çox diqqətimi çəkən kəlmə də, "xalq", "xalqım" kəlməsi oldu. Mənim üçün xalq sözü ağır çəkili sözdür. Çox təsüf ki, bu gün hər yerindən duran, üç badam bir qoz oxumaqla sinələrinə vuraraq "xalqım" deyib gəzirlər!"

Milli.Az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, bu sözləri müğənni Səidə Sultan instaqramda yazıb. Həmkarlarının özündən razılığından giley edən sənətçi sözlərinə belə davam edib:

"Xalqım sözünü işlətmək üçün, sənətçinin bəlli bir yaşı, bəlli bir statusu, bəlli bir illəri lazımdır. Adama deyərlər mahnınızı oxuyun da. Xalqı eləyiblər oyuncaq... Bir də ki xalq, xalqım demək döyüş meydanına yaraşır".

Milli.Az

