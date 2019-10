UEFA irqçiliyə görə Bolqarıstan Futbol İttifaqına qarşı intizam işi açıb

UEFA Bolqarıstan Futbol İttifaqına qarşı intizam işi açıb.

"Report" qurumun rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, buna Bolqarıstan yığmasının AVRO-2020-nin seçmə mərhələsində evdə İngiltərəyə uduzduqları görüşdə (0:6) yerli azarkeşlərin irqçi davranışlara yol verməsi səbəb olub.

Fanatlar həmin qarşılaşmada meydana kənar əşyalar da atıblar. Qarşılaşmada dövlət himni də qaydalara uyğun səslənməyib. Bolqarıstan tərəfi həmçinin epizodları stadiondakı böyük ekranda təkrar nümayiş etdirmək də də ittiham olunur.

UEFA İngiltərə Futbol Assosiasiyasına qarşı iki ittiham irəli sürüb. İngilislər isə dövlət himni və təlükəsizlik məsələlərinə görə ittihama məruz qalıb.

Qeyd edək ki, Bolqarıstan Futbol İttifaqının prezidenti Borislav Mixaylovbu gün istefa verib.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.