Moskvanın şərqində uşaq bağçasından 110 nəfər təxliyə olunub.

Milli.Az Trend-ə istinadən bildirir ki, bağça ərazisindən qumbaraya bənzər əşya aşkar edilib.

Təxliyə olunanlardan 84-ü uşaq olub. Təxliyədən sonra aparılan araşdırmalar zamanı əşyanın qumbara olmadığı müəyyən edilib.

Bir müddətdən sonra təxliyə olunanlar geri qaytarılıb.

Milli.Az

