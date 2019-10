Bakı. Trend:

Oktyabrın 14-də saat 20 radələrində Sumqayıt şəhərinin Stansiya Sumqayıt qəsəbəsi ərazisində müəyyən edilməmiş avtomobillə yolu keçən qəsəbə sakini Ramazan Quliyev vurulub.

Daxili İşlər Nazirliyindən Trend-ə verilən məlumata görə, piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində ölüb.

Baş İstintaq və Təhqiqat İdarəsi tərəfindən əməliyyat-axtarış tədbirləri aparılır.

