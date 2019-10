Rəsmi Ankara ABŞ prezidenti Donald Trampın Türkiyəyə qarşı sanksiya təhdidinə cavab verib.

Publika.az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidentinin köm'kçisi Fuat Oktay sanksiya təhdidlərinin sərhədin diğər tərəfindən gələn terror təhdidindən daha böyük təhdid olmadığını bildirib.

"Kim nə söyləyirsə söyləsin, Türkiyə olaraq bölgənin terrordan təmizlənməsi mövzusunda çox əzmli və qərarlıyıq", - o deyib.

Xatırladaq ki, ABŞ prezidenti Donald Tramp Türkiyəyə qarşı sanksiyalar tətbiq edib.

