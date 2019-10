“Hercai”nin məşhur aktrisası dekolteli geyimi ilə OVSUNLADI - FOTO

Türkiyəli aktyorlar Burak Öçivit, Akın Akınözü və Ebru Şahin Kann "Mipcom" televiziya sərgisində iştirak edib.

Milli.Az Publika.az-a istinadən xəbər verir ki, dünən bir çox televiziya ulduzlarının qatıldığı sərgidə dünyada serialları ilə Amerikadan sonra ikinci olan Türkiyənin ən reytinqli layihələri göstərilib. Tədbirdə "Diriliş Osman" layihəsi ilə ekranlara geri dönməyə hazırlaşan aktyor Burak Özçivit, həmçinin "Hercai" nin baş qəhrəmanları Ebru Şahin və Akın Akınözü də iştirak edib. Burak və Akın sərgidə xarizması ilə yadda qalsa da, Ebru dekolteli libası ilə diqqət çəkməyi bacarıb.

Sərgidə Halit Ergenç, Ozan Güven, Aslı Enver, Nur Fettahoğlu, Birce Akalay kimi önəmli sənətçilərin oynadığı "Babil" internet serialının ilk afişası da təqdim edilib.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.