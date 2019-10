"Rekord axtarmıram, o özü məni tapır" - Ronaldu

AVRO-2020-nin seçmə mərhələsində Ukrayna ilə qarşılaşan portuqaliyalılar meydanı 1:2 hesablı məğlubiyyətlə tərk edib. Qarşılaşmada Portuqaliya millisinin yeganə qolunun müəllifi Kriştianu Ronaldu olub.

Milli.Az goal.az-a istinadən xəbər verir ki, "Yuventus"da forma geyinən ulduz futbolçu rekordlar barədə düşünmədiyini söyləyib:

"Hazırkı səviyyədə futbolçu olmağımda kömək edən komanda yoldaşlarıma və məşqçilərimə təşəkkür edirəm. Ukraynaya qalib gəlmədiyimiz üçün məyusam, amma komandamla fəxr edirəm. Hər kəs bu rəqəmə çata bilməz. Mənim neçə rekordum var, düzü bilmirəm. Rekord axtarmıram, o özü gəlib məni tapır".

Qeyd edək ki, Kriştianu Ronaldu karyerası ərzində aktivinə 700 qol yazdırıb.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.