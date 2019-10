“Tozsoran şirə” – Gündə 1 stəkan və sən tərtəmizsən

Bu tərəvəz şirəsi orqanizmi süngər kimi təmizləyir.

Şirənin əsasını çox ucuz olan qırmızıbaş kələm təşkil edir.

Milli.Az medicina.az-a istinadən şirənin faydalarını təqdim edir.

-Yüksək təzyiqi salır, damarları möhkəmləndirir, varikozda faydalıdır

-Qaraciyəri toksinlərdən təmizləyir

-Bağırsaqları şkaklardan təmizləyir

-Vərəm çöplərini öldürür

-Süd vəzi və bağırsaq xərçəngi riskini azaldır

-Baş ağrısını kəsir

-Dırnaqları möhkəmləndirir

-Həzmi sürətləndirir, arıqladır

Şirənin resepti:

-300 qr qırmızı kələm

-1 yaşıl alma

-1 dəstə təzə reyhan

-bir dəstə təzə nanə

İri -iri doğranılıb, blenderdə həll olunur. Gündə 2 dəfə yeməkdən 20 dəqiqə öncə içilir.

Hamilə qadınlar, qanı qatı olanlar, damarları tutulanlara olmaz

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.