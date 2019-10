Niyə böyük alim Zəməxşəriyə “carullah” deyirlər?

Ərəb dilindən tərcümədə "carullah" - Allahın qonşusu deməkdir. Bu, böyük İslam alimi Mahmud ibn Ömər Zəməxşərinin ləqəbidir. Zəməxşəri hicri VI (miladi XII) əsrdə yaşamışdır. O, görkəmli Quran təfsirçisi və ədib idi. Zəməxşərinin "əl-Kəşşaf" adlı təfsiri çox məşhurdur. O, hədis, fiqh, əxlaq və ədəbiyyat sahələrində gözəl əsərlər yazmışdır. Alim bir müddət Məkkə şəhərində ömür sürmüşdür. Məkkə və onun içindəki Kəbə Allahın evi sayıldığı üçün, Zəməxşərini də "Allahın qonşusu" ləqəbi ilə adlandırmışlar.

Milli.Az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.