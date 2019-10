Türkiyə Silahlı Qüvvələri Suriya ərazisində şəhid verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Türkiyənin Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, Suriyada antiterror əməliyyatında iştirak edən iki hərbçi Münbiç bölgəsində şəhid olub, yeddi hərbi qulluqçu isə yaralanıb.



Qeyd edək ki, bu gün Münbiç bölgəsində terrorçular Türkiyə hərbçilərini top və raketlərdən atəşə tutublar.

