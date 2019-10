19 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan yığması Avropa çempionatının ilkin seçmə mərhələsində son oyununu keçirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün komandamız San Marino ilə qarşılaşıb. Görüşdə millimiz iki cavabsız qolla qələbəyə sevinib. Komandamızın heyətində Rüfət Abdullazadə və Tural Bayramov fərqləniblər.



Qeyd edək ki, Azərbaycan yığması bundan əvvəl Norveç (0:1) və Çexiyaya (0:4) məğlub olub.

