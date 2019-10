Microsoft 40 milyon yeni internet istifadəçisi qazanmağı hədəfləyir

Microsoft-un Airband təşəbbüsü Latın Amerikası və Sub-Sahara Afrikasında fəaliyyətə başlayır. 2022-ci ilə qədər dünyaya 40 milyon yeni İnternet istifadəçisi gətirməyi hədəfləyir. ABŞ-ın kənd yerlərində internetə çıxışı yaxşılaşdırmaq üçün 2017-ci ildə qurulan Airband indi Latın Amerikası və Sub-Sahara Afrikadakı istifadəçiləri hədəf alacaq.

Amerikada 600 MHz spektrində istifadə olunmamış Koqnitiv Radio Şəbəkələrindən (TVWS) istifadə edərək, şirkət 3 milyon amerikalıya genişzolaqlı şəbəkəyə çıxışı təmin edib. Şirkət beynəlxalq əməliyyatlarda digər yenilikçi texnologiyalar kimi radio şəbəkələrindən də faydalanmağı planlaşdırır və yerli şirkətlərlə əməkdaşlıq edəcək.

Airband ilə əməkdaşlıq edəcək şirkətlərin hər bir sahə üçün xüsusi ehtiyacları anlaya bilməsi, qanuni əngəlləri aradan qaldırmaq üçün hökumətlərlə işləməsi və son istifadəçilərə internet bağlantısı təmin etmək üçün İnternet xidməti təminatçıları ilə işləmələri gözlənilir.

Qeyd etmək lazımdır ki, Microsoft dünyada daha çox İnternet istifadəçisi qazanmaqla məşğul olan yeganə texnologiya nəhəngi deyil. Facebook istifadəçi bazasını genişləndirmək üçün internet dronları və peykləri üçün sürücüləri sınaqdan keçirir.

Milli.Az

