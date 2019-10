Rusiya Prezidenti Vladimir Putin telefon danışğı zamanı türkiyəli həmkarı Rəcəb Tayyib Ərdoğanı Rusiyaya işgüzar səfərə dəvət edib.

“Report” xəbər verir ki, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Məlumatda bildirilib ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin dəvətini qəbul edib.

“Vladimir Putin, Rəcəb Tayyib Ərdoğanı yaxın günlərdə Rusiyaya işgüzar səfərə dəvət edib. Dəvət qəbul edilib”.



