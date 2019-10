Noyabrın 10-da Afinada keçiriləcək 37-ci marafonda iştirak etmək üçün Yunanıstandan və digər ölkələrdən 60 min nəfər qeydiyyatdan keçib.

Milli.Az AZƏRTAC-a istinadən xəbər verir ki, bunu marafonun təşkilatçıları jurnalistlərə bildiriblər.

Keçən il təşkil olunan marafona 55 min nəfər qatılmışdı. Marafonun ümumi uzunluğu 42 kilometrdir.

Milli.Az

