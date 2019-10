Türkiyə SQ Hələb-Tell-Tamer şossesi boyunca bir neçə kəndi tutublar

Bakı. Trend:

Türkiyə Silahlı Qüvvələri və Suriya Milli Ordu birləşmələri Hələb şəhəri ilə Tell-Tamer qəsəbəsi arasındakı şosse boyunca bir neçə kəndi tutublar.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə Suriya telekanalı "Al Ekhbariya" bildirib.

Məlumata əsasən, Tell-Tamer yaşayış məntəqəsi Turkiyə sərhədindən 30 km məsafədə, Haseke vilayətində yerləşir.

Qeyd olunan kəndlər Suriya ordusunun mövqelərindən təxminən 10 km məsafədə yerləşir.

Qeyd edək ki, Türkiyə Silahlı Qüvvələri oktyabrın 9-da Suriyanın şimalında "Sülh bulağı" adı altında hərbi əməliyyatlara başlayıb.

