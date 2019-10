AVRO-2020: İsrail Latviyanı, Finlandiya yığması isə Ermənistanı darmadağın edib

Futbol üzrə 2020-ci il Avropa çempionatının seçmə mərhələsində növbəti matçlar keçirilib.

"Report"un məlumatına görə, VIII turun son oyun günündə 4 qrupda 9 qarşılaşma təşkil olunub. F və J qruplarında 3, D qrupunda 2, G qrupunda isə 1 görüş baş tutub.

İspaniya millisi səfərdə İsveçlə 1:1 hesablı heç-heçəyə nail olaraq, final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

AVRO-2020

Seçmə mərhələ, VIII tur

15 oktyabr

D qrupu

22:45. Cəbəllütariq - Gürcüstan - 2:3

Qollar: Li Kaskiara, 66. Roy Çipolina, 74 - Georgi Xaraişvili, 10. Jaba Kankava, 21. Georgi Kvilitaya, 84

22:45. İsveçrə - İrlandiya - 2:0

Qollar: Haris Seferoviç, 16. Şeyn Daffi, 90+3 (öz qapısına)

İstifadə olunmamış penalti: Rikardo Rodriges, 77 (İsveçrə)

Qırmızı vərəqə: Simus Koulman, 76 (İrlandiya)

Xal durumu: İrlandiya – 12 xal (7 oyuna), Danimarka - 12 (6), İsveçrə - 11 (6), Gürcüstan – 8 (7), Cəbəllütariq – 0 (6).

F qrupu

22:45. Farer adaları - Malta - 1:0

Qol: Roqvi Baldvinsson, 71

22:45. Rumıniya - Norveç - 1:1

Qollar: İonuts Mitritsa, 62 - Aleksander Sörlot, 90+2

İstifadə olunmamış penalti: George Puşkaş, 52 (Rumıniya)

22:45. İsveç - İspaniya - 1:1

Qollar: Markus Berq, 50 - Rodriqo Moreno, 90+2

Xal durumu: İspaniya – 20 xal (8 oyuna), İsveç - 15 (8), Rumıniya – 14 (8), Norveç - 11 (8), Farer adaları - 3 (8), Malta - 3 (8).

G qrupu

22:45. İsrail - Latviya - 3:1

Qollar: Munas Dabbur, 16; 42. Eran Zahavi, 26 - Vladimir Kameş, 40

Xal durumu: Polşa - 19 xal (8 oyuna), Avstriya - 16 (8), Şimali Makedoniya - 11 (8), Sloveniya - 11 (8), İsrail - 11 (8), Latviya - 0 (8).

J qrupu

20:00. Finlandiya - Ermənistan - 3:0

Qollar: Fredrik Yensen, 31. Teemu Pukki, 61; 88

22:45. Yunanıstan - Bosniya və Herseqovina - 2:1

Qollar: Vangelis Pavlidis, 30. Adnan Kovaçeviç, 88 (öz qapısına) - Amer Qoyak, 35

22:45. Lixtenşteyn - İtaliya - 0:5

Qollar: Federiko Bernardeski, 2. Andrea Belotti, 70; 90+2. Alessio Romanyoli, 77. Stefan El-Şaravi, 82

Xal durumu: İtaliya – 24 (8 oyuna), Finlandiya – 15 (8), Ermənistan - 10 (8), Bosniya və Herseqovina – 10 (8), Yunanıstan – 8 (8), Lixtenşteyn –2 (8).



