Putin və Ərdoğan telefon danışığında Suriyadakı vəziyyəti müzakirə ediblər

Bakı. Trend:

Rusiya və Türkiyə prezidentləri Vladimir Putin və Rəcəb Tayyib Ərdoğan Türkiyə tərəfinin təşəbbüsü ilə keçirilən telefon danışığı zamanı Suriyadakı vəziyyəti müzakirə etdilər.

Trend-in məlumatına görə, bu barədə Kremlin mətbuat xidməti bildirib.

Məlumata əsasən, iki ölkənin liderləri Suriyanın şimalındakı vəziyyəti də müzakirə edib:

"Xüsusilə, Türkiyə ordusunun bölmələri ilə Suriya hökumətinin silahlı qüvvələri arasında qarşıdurmaların qarşısını almağın zəruriliyi qeyd edilib".

Rusiya prezidentinin Suriya-Türkiyə sərhədi boyunca bölgələrdə humanitar vəziyyətin gərginləşməsinə diqqət çəkdiyini də bildirilib.

