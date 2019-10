Yevlax rayonunda yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Publika.az xəbər verir ki, hadisə Aran qəsəbəsində qeydə alınıb.

Bələ ki, "Jeep" markalı avtomobil qarşısına çıxan inəyi vurub. Arxadan gələn "VAZ 2107" markalı avtomobil isə yaralı vəziyyətdə olan heyvanı əzərək "Jeep"ə çırpılıb. Nəticədə VAZ-ın sərnişini, Samux rayon sakini, 1962-ci il təvəllüdlü Təranə Ələkbərova müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri ilə Yevlax rayon Mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb.

Faktla bağlı araşdırma aparılir.

